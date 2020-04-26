مدير شركة الموارد المعدنية ينهي خدمة مشرف أسواق ولاية كسلا

أصدر المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك عبد الرحمن اردول، قراراً بإنهاء خدمة مشرف اسواق كسلا السيد عادل التجاني محمد.
وأوضح القرار أن الاجراء جاء عملاً بأحكام لائحة تاسيس الشركة السودانية وتأسيساً على موافقة وزير الطاقة والتعدين بتاريخ 21- 4- 2020م، وبناء على توصية المدير العام المكلف ج. م هاشم الطيب فضل السيد.
وأشار بحسب صحيفة السوداني إلى أنه وبناء على ما تقدم فقد تقرر إنهاء خدمة السيد عادل التجاني محمد مشرف أسواق ولاية كسلا ودعا الجهات ذات الصلة الى تنفيذ إجراءات التسليم وفقا لما ورد.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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