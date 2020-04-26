البرهان يثني على ثورة ديسمبر ويصفها بالمتفردة

التاريخ: 25-أبريل-2020
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أثنى الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي على ثورة ديسمبر المجيدة ووصفها بالثورة المتفردة والناجحة اذ انها استطاعت توحيد كل السودانيين ونجحت في الاطاحة بالنظام البائد.
واوضح البرهان بحسب وكالة السودان للانباء في برنامج “حوار البناء الوطني” الذي أجراه التلفزيون القومي مساء اليوم ان الثورة السودانية استطاعت ان تضع اللبنات الاساسية في بناء الديمقراطية وان العثرات والتقاطعات التي واجهتها كانت كلها مربوطة بتراكمات الماضي ومنها المشكلة الاقتصادية والتي تعد تركة ثقيلة ألقت بظلالها على العام الاول من عمر الثورة وابدى البرهان اسفه لمعاناة المواطنين جراء هذه الازمة
واضاف ” نحن نعمل مع الجهاز التنفيذي وكلنا علي قلب رجل واحد من اجل معالجة هذه الاوضاع “. واكد البرهان ان كل مكونات الفترة الانتقالية تعمل من اجل التأسيس لنظام ديمقراطي مستدام تكون فيه الحاكمية للمواطنين من خلال صناديق الاقتراع.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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