انتهاء عمليات حصاد القمح بمشروع الجزيرة والمناقل بنسبة نجاح عالية

التاريخ: 25-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلن رئيس اللجنة العليا للحصاد بمشروع الجزيرة والمناقل ممثل المزارعين عثمان إبراهيم عن انتهاء عمليات حصاد القمح أمس بمشروع الجزيرة والمناقل، Advertisements و قال في تصريح لـ صحيفة (السوداني) إن تأخر وصول الخيش كان سبباً أساسياً في تأخر الحصاد بجانب شح الجازولين، مشيراً إلى أن الشح في الخيش دفع المزارعين للاستعانة بجوالات البلاستيك لتعبئة القمح، وأضاف” لكي نعالج هذه الإخفاقات لنقلل الفاقد من الإنتاج خالفنا ضوابط الحصاد وقمنا بتشغيل الحاصدات ليلاً لكسب الوقت”، مؤكداً أن الحصاد ناجح بنسبة كبيرة وداعم لزراعة القمح مستقبلاً بمساحات أكبر . الخرطوم( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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