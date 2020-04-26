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الأحد 26 أبريل 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى أنه يتوقع شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قريبا.
وقال البرهان في "حوار البناء الوطني" عبر التلفزيون: "نعتقد أن الوقت مناسب لأن السودان أوفى بكافة المسارات التي وضعتها الإدارة الأمريكية".
وأضاف: "السودان قادر على تخطي الصعاب التي يعاني منها المواطنون، والشعب واع بما يحاك ضده، وهناك آليات وضعت لإيقاف مد الدعاية الضارة والأكاذيب.. السودان سيمضى للأمام".
وتابع: "القوات المسلحة والقوات النظامية انحازت جميعها إلى ثورة ديسمبر المجيدة، والتاريخ سيثبت ذلك.. نحن لن نخون العهد".
وشدد على أن "كل الدلائل تشير إلى أن المؤتمر الوطني المنحل يعمل على تثبيط الثورة من خلال وضع العراقيل أمام الفترة الانتقالية".
وقال: "الشعب السوداني هو الحامي والضامن وهو من تلتزم القوات النظامية بأمره".
وختم البرهان: "كل من يعتدي على الثورة فهو اعتداء على السودان وسيجد العقاب والمحاسبة".
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. توقع هام من "البرهان" بشأن شطب السودان من قائمة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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