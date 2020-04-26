المهدي يدعو لتقوية الشراكة بين العسكريين والمدنيين في السلطة الانتقالية

السبت 25 أبريل 2020

سجل رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، اليوم (السبت) زيارة لرئيس حزب الامة القومي، الصادق المهدي، بمنزل الأخير بمدينة امدرمان، واتفقا على استمرار الحوار الشفاف للوصول إلى توافق بين قوى الثورة.



وقال مكتب المهدي، في بيان، إن الزيارة جاء على خلفية محادثة تلفونية تمت امس بين حمدوك والمهدي.

Advertisements

واضاف البيان أن المهدي سلم رئيس الوزراء، مشروع حزب الأمة " نحو عقد اجتماعي جديد"، فيه تحليل للأوضاع في البلاد، مصحوب برؤية إصلاحية لإستعادة عافية الفترة الانتقالية.

تناول اللقاء الأزمة الاقتصادية بالبلاد، كما تطرق لأهمية تقوية الشراكة بين المدنيين والعسكريين لإنجاح الفترة الانتقالية، وضرورة تماسك الحاضنة السياسية "قوى الحرية والتغيير".

وأوضح المهدي أن حزبه يملك رؤية لإصلاح قوى التغيير وتطويرها من تحالف إلى جبهة ذات ميثاق وهيكل منضبط، كشرط لتحقيق فاعليتها في دعم أجهزة الدولة. واشار إلى أن تجميد الحزب لعضويته لأسبوعين في تحالف اعلان الحرية والتغيير جاء في إطار الضغط لتحقيق الإصلاح المنشود.