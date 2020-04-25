عاجل | السودان: الغاء الاعفاءات الجمركية لزيادات الايرادات 

السبت 25 أبريل 2020

كتب محمد أمين

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، الغاء كافة الاعفاءات الجمركية، لزيادة الايرادات، وانشاء بورصة الذهب.



وعقدت اللجنة اجتماعها الثالث برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول، محمد حمدان دقلو، بحضور الرئيس المناوب للجنة ، رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، واعضاء اللجنة.

وقال مقرر اللجنة عمر مانيس، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، إن اللجنة اجازة اللائحة التنظيمية لاعمالها.

وأضاف اللجنة اتخذت قرار بالغاء كافة الاعفاءات الجمركية، وانشاء بورصة للذهب، الي جانب وتوفير كافة احتياجات المواطنين من المواد البترولية والغاز والدقيق والسلع الاستراتيجية .

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واشار ألى أن اللجنة تطمئن المواطنين بان هذه السلع تم توفيرها إلى ما بعد العيد .

ومن جانبه أكد الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، اللواء عمر عبدالماجد، أن لجنة مكافحة التهريب ومراقبة السلع الاستراتيجية تمكنت من ضبط اعداد كبيرة من السلع المدعومة المهربة إلي خارج البلاد.

وأشار إلى أن اللجنة تمكنت من ضبط حركة النقد الاجنبي غير المقنن وفتح بلاغات لكل المتعاملين في خارج الاطار المصرفي والقانوني.

وأضاف تم ضبط أكثر من نصف مليون دولار وعدد كبير من العملات الاخرى، داعيا المواطنين للتبليغ عن أي مظاهر مشبوهة للسلع وعملات النقد الاجنبي .

ونصت المصفوفة التي توافق عليها شركاء الحكم في السودان، على تشكيل لجنة عليا للطوارئ الاقتصادية لحل الازمات المعيشية بالبلاد.