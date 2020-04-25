جرى عزله في أحد القصور… أنباء عن إصابة محمد بن سلمان بـ”فيروس كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تضاربت الأنباء الواردة من العاصمة السعودية الرياض، حول إصابة ولي العهد محمد بن سلمان، بفيروس كورونا المستجد المتعارف عليه علمياً بـ”كوفيد 19″.

وأثار العميد المتقاعد من المخابرات القطرية، شاهين السليطي، جدلاً واسعاً في تغريدة نشرها دون ابداء تفاصيل كافية حسب ما رصدت “وطن”، قائلاً :”أنباء شبه مؤكدة عن إصابة الداشر بكورونا”.وعلى إثر ذلك، تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة السليطي، والتي جاءت بعد يوم من اغتيال المفكر السعودي عبد الله الحامد بسجون محمد بن سلمان. المادة السابقة مسرحية جديدة يُجهزها “بن سلمان” ضدّ قبيلة الحويطات هذه تفاصيلُها المقالة القادمة تنظيمات المنتجين بالجزيرة تشرع في مقاضاة وكيل وزارة الزراعة

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