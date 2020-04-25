بمشاركة “المهام الخاصة”… الأمن السوري يباغت مجموعات خارجة عن القانون

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفذت وحدات من قوات الأمن الداخلي والجهات المختصة في سوريا عملية أمنية دقيقة في مدينة صلخد جنوب محافظة السويداء بالتعاون مع الأهالي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين والخارجين عن القانون الذين روعوا الأهالي لفترة طويلة.

ونقلت وكالة “سانا” الرسمية السورية عن مصدر في قيادة شرطة السويداء قوله إن:

“العملية تشارك فيها قوات المهام الخاصة وحفظ الأمن والنظام والأمن الجنائي والوحدات الشرطية بمنطقة صلخد بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة والأهالي بهدف وضع حد لتمادي الخارجين عن القانون في المدينة وإنهاء حالات الخطف والسلب والقتل التي تحدث فيها وتزرع الخوف والقلق والتوتر بنفوس الأهالي”.

وأضافت الوكالة أن المصدر أشار إلى أن: “العملية أسفرت عن تسليم عدد من المطلوبين أنفسهم تحت ضغط من الأهالي وتمت مصادرة كميات متنوعة من الأسلحة والذخيرة ووثائق وهويات تعود لأشخاص مخطوفين سابقاً من منزل أحد متزعمي هذه العصابات إضافة إلى مصادرة سيارتين كانتا تستخدمان في عمليات السلب والخطف وتنفيذ الجرائم”.

ولفت المصدر إلى أن العملية مستمرة حتى إلقاء القبض على باقي المطلوبين، ونوه بتعاون الأهالي في تقديم المعلومات والضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار منطقتهم.