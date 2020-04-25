البرهان يتهم النظام المعزول بعرقلة التغيير في السودان

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السبت 25 أبريل 2020
كتب
محمد أمين
إتهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، بعض الجهات التي تحاول الوقيعة بين قوى الثورة والقوات المسلحة السودانية، وقال إن هذه المخططات تسعى لزرع الفتنة، ولن تمر علينا.
وكشف البرهان في مقابلة مع التلفزيون القومي، اليوم (السبت) عن تلقيهم رسائل تهديد من النظام المعزول وحزب المؤتمر الوطني المنحل، بانهم لن يسمحوا بعبور الفترة الانتقالية.
وأكد أن انحياز القوات المسلحة كامل غير منقوص والتاريخ يثبت انحيازنا لهذا التغيير، ويجب أن تستكمل كل خطواته، كاشفا عن خطوات للقبض على كل الهاربين وسيقدموا للعدالة.
وقال البرهان أن مؤسسات السلطة الانتقالية، مجلسي السيادة والوزراء، وقوى اعلان الحرية والتغيير، تعمل بتوافق تام، و لا يمر دون لقاء او اتصال مع رئيس الوزراء، ونتشارك الاراء في كل مايتعلق بقضايا البلاد.
وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، انه لا توجد جهة معينة تحاول أن تطغى على الطرف الاخر.
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