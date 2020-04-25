الشروق تعاود البث على القمر نايل سات

إستئنافت قناة الشروق الفضائية بثها من جديد، وذلك بعد قرار لجنة إزالة التمكين باسترداد القناة لصالح حكومة السودان. وكانت القناة قد توقفت عن البث منذ الثامن من يناير بقرار من لجنة ازالة التمكين. وبدأت الشروق بثها على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11411 معدل الترميز 27500 افقي. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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