البرهان: لا يمر يوم بدون اتصال أو مقابلة مع رئيس الوزراء

أكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، على أن مجلس السيادة يعمل بتوافق وانسجام ووئام.

وقال: “لا يمر يوم من دون مقابلة أو اتصال مع رئيس الوزراء نتشاور ونتبادل الرأي ونوحد الرؤى، في اي شيء، وفي أمر السودان.. لا يوجد أدنى شك أن هناك جهة تحاول أن تستحوذ على الطرف الآخر.. نحن شركاء”.

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وأكد البرهان في مقابلة عبر تلفزيون السودان، بحسب صحيفة السودانى أنهم شركاء في الحكم الانتقالي، ولا توجد تقاطعات جراء بعض النقاط في الوثيقة الدستورية يختلف فيها التفسير.

ونوه إلى أنهم في السيادي داعمون ومساندون للجهاز التنفيذي، وأنهم شركاء ويؤسسون لما بعد الانتقالية، ومصممون على أن تمضي الشراكة بقوة ويجب أن تعبر.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )