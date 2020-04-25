التاريخ: 25-أبريل-2020
0 مشاهدة
أكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، على أن مجلس السيادة يعمل بتوافق وانسجام ووئام.
وقال: “لا يمر يوم من دون مقابلة أو اتصال مع رئيس الوزراء نتشاور ونتبادل الرأي ونوحد الرؤى، في اي شيء، وفي أمر السودان.. لا يوجد أدنى شك أن هناك جهة تحاول أن تستحوذ على الطرف الآخر.. نحن شركاء”.
وأكد البرهان في مقابلة عبر تلفزيون السودان، بحسب صحيفة السودانى أنهم شركاء في الحكم الانتقالي، ولا توجد تقاطعات جراء بعض النقاط في الوثيقة الدستورية يختلف فيها التفسير.
ونوه إلى أنهم في السيادي داعمون ومساندون للجهاز التنفيذي، وأنهم شركاء ويؤسسون لما بعد الانتقالية، ومصممون على أن تمضي الشراكة بقوة ويجب أن تعبر.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان: لا يمر يوم بدون اتصال أو مقابلة مع رئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.