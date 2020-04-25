البرهان: قوات رسمية وعصابات إثيوبية استولت على جزء كبير من الأراضي على الحدود

أقر رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان، باستيلاء قوات رسمية ومليشيات إثيوبية، على جزء كبير من أراضي السودان على الحدود بين البلدين.

وقال هناك مشاكل قديمة وفقد رعاة مواشيهم، ومزراعون فقدوا أراضيهم وما كان من القوات المسلحة إلا حمايتهم، “لأن الإثيوبيين فرضوا وجودا في الأراضي:.

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وكشف في لقاء على تلفزيون السودان، بحسب صحيفة السوداني عن مقتل فرد من القوات السودانية، وجرح اثنين وأكد البرهان عدم رغبة البلدين في القتال أو إثارة حرب بينهما.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )