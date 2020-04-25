ربات بيوت: ” صينية” رمضان جاهزة رغم الغلاء وكورونا”

تسارعت ربات البيوت، رغم جائحة “كورونا” والحظر الشامل، في الاستعداد وتجهيز احتياجات رمضان، ورحبن بحلول الشهر ، وقالن ان مسلتزمات مائدة رمضان واجهت مشكلات وتحديات “الغلاء وإرتفاع الاسعار”، وابدين مخاوفهن من استمرار مشكلة غاز الطهي، وافتقادهم الى “لمات الاهل وعزومات والاصحاب”، واكدن على ان رمضان الحالي ” يختلف كثيرا” من ناحية التجهيزات، ولكن اعتبرن بان رمضان شهر ” رحمة وخير وبركة”، وأنهن سيحافظن على عادة تقديم الطعام بين الجيران رغم الاوضاع” المعيشية الصعبة”.

وقالت ربة المنزل وسام محمد علي، ل(السوداني) ان الإجراءات الصحية لمرض (كورونا) دفعتها الى الاستعداد المبكر، وتلبية احتياجات رمضان من المواد الغذائية والسلع الرمضانية، بعكس ما كان يحدث في السابق، حيث كنت اكتفي بشراء الضرورات اليومية فقط، واوضحت بانها قامت بشراء اللحوم والفواك وتجميدها، وتجهيز البصل والدقيق والزيت تحسبا لأيام الحظر الشامل ورمضان، الا انها شكت من امر ارتفاع الأسعار..

وشددت ربة الاسرة نازلة محمد متولي ، على مشكلة الغلاء بالاسواق ، وقالت ان الاسعار تضاعفت الى أرقام “خيالية”، ولايمكن لشخص محدود الدخل الشراء بمفرده كل الالتزامات “المعيشة” خاصة الأسرة الكبيرة ، واوضحت بانها لشراء احتياجات رمضان اتفق ابنائي على مشاركة بعضهم البعض، حيث تم توفير كل المواد الغذائية واللحوم والفواكه والخضروات، والتوابل والبليلة،

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واشارت بحسب صحيفة السودانى الى ان رمضان شهر ” رحمة وخير وبركة واعتبرت مصممة الثياب وجدان الزبير، بان رمضان جاء في “ظروف صعبة ” عن الأعوام الماضية بسبب كورونا والحظر الشامل، وقالت ان الترتيب والاستعداد كان مختلفا من ناحية شراء المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية واللحوم وكمياتها، واوضحت بانها لاول مرة قامت بتجميد الفواكة، كما قررت بان يكون نظام الطبخ “اكل اليوم باليوم” بما يكفي حاجة الأسرة ، وتقسيم اللحوم بحسب الوجبات والاصناف، بهدف تنظيم وضبط الصرف، وفيما يختص بعادة تقديم الطعام للجيران، استعبدت توقفها نتيجة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتابعت “مستحيل تنتهي”، ونوهنت الى انها ستقوم بتقديم “العصيدة والقراصة” لجيرانها.

واكدت ربة الأسرة سنية عبدالكريم ، بان محتويات صينية إفطار رمضان للاسرة لن تتغير، كعادتهم بتجهيز العصيدة او القراصة وشوربة الخضار وسلطة الروب، وبعض الأصناف الأخرى، الى جانب إعداد نوعين من العصائر يكون فيها مشروب الابري ثابت طيلة فترة الشهر، ثم اي عصير آخر، وقالت ان هناك ارتفاع “مبالغ فيه” لأسعار الزيوت، وزادت تجهيز طلبات رمضان كان ” صعبا ومكلفا”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)