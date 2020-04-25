تعديل ساعات العمل في طلمبات الوقود

التاريخ: 25-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر مدير إدارة الإمداد والتوزيع، بوزارة الطاقة والتعدين م. عبدالله أحمد عبدالله قراراً اليوم السبت بحسب صحيفة اليوم التالى بتمديد ساعات العمل في محطات خدمة الوقود أثناء شهر رمضان المبارك، على أن تبدأ من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، ومن الساعة السادسة والنصف مساءا وحتى الساعة الثانية عشرة مساءا. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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