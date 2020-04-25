البرهان: تلقينا تهديدات والمؤتمر الوطني يحاول زعزعة العلاقة بين القوات النظامية وإثارة الفتنة

كشف رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، عن تلقيهم تهديدات من أعضاء حزب المؤتمر الوطني المباد.

وأشار في برنامج عبر التلفزيون القومي، إلى أن المؤتمر الوطني والنظام السابق يحاولان زعزعة العلاقة بين القوات النظامية، وإثارة الفتنة، موضحاً أنه المتضرر الوحيد من إزاحة النظام.

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وقال أن الفترة القادمة ستشهد القبض على الهاربين والذين يعملون من أجل تقويض النظام.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )