وزير الطاقة يوقف توزيع الغاز بالميادين

كشف وزير الطاقة والتعدين، المهندس عادل علي إبراهيم، عن آلية جديدة ومشتركة لتوزيع الغاز عبر الوكلاء بإشراف القوات النظامية المشتركة ولجان الخدمات والتغيير بالأحياء. وزار الوزير اليوم “السبت”، مستودعات الشجرة، وتفقد أعمال تعبئة الغاز،

وأعلن عن إيقاف التوزيع بالميادين تجنباً لازدحام المواطنين وتمشياً مع الإجراءات الصحية للحد من وباء “كورونا”. ونوه عادل إلى تكوين لجنة طوارئ من وزارة الطاقة والتعدين والقوات النظامية (الجيش، الاستخبارات، الأمن الاقتصادي، الدعم السريع، والشرطة، وشركات التوزيع، واتحاد الوكلاء ولجان الخدمات).

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وأوضح بحسب صحيفة اليوم التالي أن اللجنة تعمل بالتنسيق المشترك لحماية مستودعات التعبئة ومنع دخول غير العاملين فيها وتأمين عربات النقل بالحراسة الأمنية حتى تصل إلى الوكيل وتتم عمليات التسليم والتوزيع بحضور لجان الخدمات والتغيير بالأحياء عبر استمارة معتمدة ليتمكن المواطن من الحصول على سلعة الغاز في مكانه دون تكدس ومعاناة في هذا الشهر الفضيل. وناشد الوزير المواطنين بالابتعاد عن محطات ومستودعات التعبئة نسبة لخطورتها عليهم، ووجه شركات توزيع الغاز بزيادة وتيرة العمل وتعبئة كافة أشكال الاسطوانات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)