المهدي يستقبل حمدوك بالملازمين

التقى الإمام الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي بمنزله بالملازمين صباح اليوم رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ووزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس.

وجاءت الزيارة على خلفية محادثة تلفيونية تمت أمس بين رئيس الوزراء والإمام الصادق، وقد سلمه الإمام على إثرها مشروع حزب الأمة بعنوان (نحو عقد اجتماعي جديد) ، وهو عبارة عن تحليل للأوضاع مصحوب برؤية إصلاحية لاستعادة عافية الفترة الانتقالية.

وتناول اللقاء بحسب صحيفة اليوم التالي الأزمة الاقتصادية بالبلاد على ضوء الورقة المرجعية التي كتبها الإمام الصادق المهدي (نحو نموذج اقتصادي جديد للتنمية).

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كما تطرق لأهمية تقوية الشراكة المدنية العسكرية لإنجاح الفترة الانتقالية، وضرورة تماسك الحاضنة السياسية (قوى الحرية والتغيير)، وقد أوضح الإمام الصادق رؤى حزب الأمة لإصلاح الحاضنة وتطويرها من تحالف إلى جبهة ذات ميثاق وهيكل منضبط، كشرط لتحقيق فاعليتها في دعم أجهزة الدولة، وملابسات تجميد الحزب لعضويته لأسبوعين في إطار الضغط لتحقيق الإصلاح المنشود.

كما تطرق اللقاء للجهود الكبيرة المبذولة لمكافحة جائحة كورونا.

واتفق الطرفان على مواصلة الحوار الذي لفته روح عالية من الشفافية والاحترام المتبادل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)