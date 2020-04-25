مجمع الفقه السوداني يفتي في موعد حول رمضان في البلاد

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السبت 25 أبريل 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أكد رئيس دائرة العلوم الطبيعية التطبيقية بمجمع الفقه الإسلامي في السودان علي الطاهر، صحة صيام يوم السبت في البلاد باعتباره غرة شهر رمضان المبارك.
وأشار في بيان توضيحي، إلى أن "الأهلة ترى حسب مطالعها على سطح الأرض، لذلك هناك مناطق في العالم يمكن أن يرى فيها الهلال وأخرى يرى بتعثر وثالثة بالعين المجردة"، لافتا إلى أن المجمع يستخدم الحساب اليقيني في تحديد موعد، وزاوية الأفق، وارتفاع الهلال.
وقال: "هذا الحساب قطعي في دلالته لا يختلف عليه ولا يختلف فيه أبدا، فالرؤية البصرية هي الأصل في هذه العبادة".
وأعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان يوم الخميس، ليكون يوم الجمعة مكملا لعدة شهر شعبان.
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