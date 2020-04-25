تذبذب في أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شهدت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالسوق الموازي تذبذبا ملحوظا تزامنا مع دخول الشهر الكريم ومرور اسبوع على فرض الحظر على الخرطوم للتصدي لجائحة كورونا.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا ل السوداني فإن سعر البيع للدولار تراوح مابين 125 إلى 127جنيها فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 30 جنيها واليورو 135جنيها.

وعزا المتعاملون تذبذب أسعار العملات الأجنبية إلى تطبيق حظر التجوال على الخرطوم إلى جانب عودة نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو حميدتي لرئاسة اللجنة الاقتصادية َودخول الشهر الكريم ما أدى إلى أحجام كثير من التجار عن التدوالات فى العملات الأجنبية خاصة مع صعوبة الوصول إلى الأسواق .وتوقع المتعاملون استمرار أسعار العملات الأجنبية فى التذبذب خلال الأيام المقبله لجهة توقف العديد من التجار عن العمل خلال رمضان ما يؤدي إلى صعوبة فى تحديد الأسعار للعملات الأجنبية. المادة السابقة الطاقة: ترتيبات من للاستفادة من الهبوط الحاد في النفط عالميا المقالة القادمة آلية مشتركة لتوزيع الغاز وإيقاف التوزيع عبر الميادين

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