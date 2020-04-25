الطاقة: ترتيبات من للاستفادة من الهبوط الحاد في النفط عالميا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف وكيل وزارة الطاقة والتعدين د.سليمان حامد عن ترتيبات تعكف عليها وزارته للاستفا.ة من التراجع الحاد في اسعار النفط عالميا بسبب كورونا والتي خفضت مشترياته.

وقال حامد ،إن الوزارة عقدت اجتماع مع مدير ادارة السلع الاستراتيجية بوزارة المالية لدراسة سبل الاستفادة من انخفاض اسعار الخام وتوفير المشتقات النفطية ؛ لافتا لرفع توصيات بهذا الشأن للجنة الاقتصادية العلبا غدا الاحد عبر وزير الطاقة.

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