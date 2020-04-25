وزير الطاقة يكشف عن الية مشتركة لتوزيع الغاز عبر الوكلاء باشراف القوات النظامية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم عن آلية جديدة ومشتركة لتوزيع الغاز عبر الوكلاء باشراف القوات النظامية المشتركة ولجان الخدمات والتغيير بالاحياء،جاء ذلك خلال زيارتة اليوم الي مستودعات الشجرة متفقدا أعمال تعبئة الغار ، معلناً عن ايقاف التوزيع بالميادين تجنباً لازدحام المواطنين وتمشياً مع الاجراءات الصحية للحد من وباء كرونا ، مشيراً الي تكوين لجنة طواري من وزارة الطاقة والتعدين والقوات النظامية ( الجيش، والاستخبارات، الامن الاقتصادي، والدعم السريع ، والشرطة ،وشركات التوزيع ،واتحاد الوكلاء ،ولجان الخدمات ) وتعمل اللجنة بالتنسيق المشترك من حماية مستودعات التعبئة ومنع دخول غير العاملين فيها وتأمين عربات النقل بالحراسة الامنية حتي تصل الي الوكيل وتتم عمليات التسليم والتوزيع بحضور لجان الخدمات والتغيير بالاحياء عبر استمارة معتمدة ،حتي يتمكن المواطن من الحصول علي سلعة الغاز في اماكنهم دون تكدس ومعاناة في هذا الشهر الفضيل ، مناشداً المواطنين بالابتعاد عن محطات ومستودعات التعبيئة نسبة لخطورتها عليهم، موجهاً شركات توزيع الغاز بزيادة وتيرة العمل وتعبئة كافة أشكال الاسطوانات.

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