حظر الافطارات الجماعية وصلاة التراويح بمساجد الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عواطف عثمان النور – رئيس اللجنة – عن إنشاء ثلاث نيابات متخصصة لتنفيذ أوامر الطوارئ الصحية المتعلقة بكسر حظر التجوال المفروض للحد من انتشار جائحة كورونا. ووجهت اللجنة خلال اجتماعها الطارئ بحضور مدير شرطة المحلية العميد إبراهيم بشارة وأعضاء اللجنة وجهت بحظر جميع التجمعات خلال شهر رمضان ومنع الإفطارات الجماعية وإيقاف صلاة التراويح وصلاة الجماعة والجمعة وتعميم منشور بذلك لأئمة المساجد وفقاً للقرارات الواردة من اللجنة العليا للطوارئ الصحية، فيما كشفت اللجنة عن تنامي حالات انتهاك لحظر التجوال من قبل بعض المواطنين الأمر الذي يفاقم من حدة انتشار الوباء، مطالبة جميع جهات الاختصاص من القوات النظامية والقانونية والعدلية بالتشديد في ضبط المتفلتين والممانعين لقرارات حظر التجول وتقديمهم لمحاكمات فورية حسب أوامر الطوارئ السارية.

وعلى صعيد منفصل إطلعت اللجنة علي موقف إنسياب السلع الإستراتيجية للمواطنين وفي مقدمتها حل إشكالات توزيع السكر وغاز الطبخ بجانب الإنفراج النسبي الذي شهدته الخرطوم في توزيع الخبز بفضل الإجراءات التي اتخذت لمعالجة الأزمة، كما كشفت اللجنة عن إستقرار الإمداد الكهربائي والمائي خلال شهر رمضان بجانب الإطلاع على تقديم الدعم للأسر المتعففة والفقيرة وتنفيذ برامج الرعاية للمتشردين والمتسولين بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.

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