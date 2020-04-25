النيابة: الافراج عن دسيس مان الاحد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وقعت النيابة العامة امر الافراج عن محمد يحي الشهير ب(دسيس مان) الذى يقضى فترة عقوبة السجن أربعة أشهر بسجن الهدى غربى امدرمان وتسلم المجلس السيادى امر الافراج الخاص ب(مان) الاربعاء وتشير متابعات (التيار) يحى سيغادر الهدى الاحد ويذكر ان الافراجات الاخيرة بسجن الهدى بسبب قرار العفو العام اكمل يحي كل الاجراءات الخاصة بالافراج الا انه تم ارجاعة قبل خروجة من السجن حيث انه قضي شهران من العقوبة ويدخل شهره الثالث

وكانت محكمة الاوسط الخرطوم أصدرت الحكم على دسيس مان بعد أن قدمته الشرطة بتهمة تهديد أحد أفرادها بالفصل عن الخدمة عقب توقيفه في الطريق العام وسط الخرطوم

وأطلقت النيابة سراح (دسيس مان) بالضمان ثم عاودت القبض عليه وقدمته للمحكمة

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