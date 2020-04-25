محمد بن سلمان يتلقّى صفعة جديدة تخصّ صفقة نادي نيوكاسل الإنجليزي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف حساب “بدون ظل” الشهير، تفاصيل جديدة حول المأزق الذي وقع فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد فشل إتمام صفقة شراء نادي نيوكاسل الإنجليزي والتي سعى لها خلال الشهور الماضية.

وقال الحساب الشهير، والذي يعرف نفسه كضابط في جهاز الأمن الإماراتي، أن هناك أنباء تفيد برفض نادي نيوكاسل لتحويل ملكيته إلى الأمير محمد بن سلمان، وهناك طلب من مستشاري الأمير بتأجيل إعلان الرفض إلى وقت أخر وذلك للتغطية على 17 مليون جنيه إسترليني غير المعادة”.وفي وقت سابق، قالت صحيفة “تلغراف” البريطانية، أن صندوق الاستثمار السعودي الذي يرأسه ولي العهد محمد بن سلمان، يقترب كثيرا من شراء نادي “نيوكاسل” الإنكليزي.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن الصفقة في مراحلها النهائية وسوف تكلف الصندوق السعودي حوالي “300 ” مليون جنيه إسترليني.

وبدورها قالت شبكة “سكاي سبورتس” إن الصفقة كانت ستكلف صندوق الاستثمار السعودي 350 مليون جنيه استرليني، لولا جائحة فيروس كورونا التي ساهمت في تخفيض المبلغ بشكل كبير.

وفي حال تمت الصفقة، سيستحوذ صندوق الاستثمار السعودي على 80% من أسهم النادي، فيما ستحصل شركة “بي سي بي” التي تملكها الممولة أماندا ستافلي على 10% من الأسهم، وستظل النسبة الباقية في يد مجموعة الأخوة روبنز، العائلة الثرية التي تملك ملاعب السباق في نيوكاسل ولديها ممتلكات عقارية ورصيد بقيمة 18 مليار دولار.

وفي شهر فبراير الماضي، كشفت صحيفة “ذا صن” الإنكليزية، أن كارلا ديبيلو، صديقة نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كاردشيان، تلعب دورا هاماً في صفقة محتملة لشراء نادي نيوكاسل يونايتد لصالح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وفي تقرير للصحافي سام مورغان، يشير فيه نقلا عن صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن هناك ادعاءات أن ديبيلو (35 عاما) تساعد صندوق الاستثمار السعودي العام للتفاوض على صفقة قيمتها 343 مليون جنيه إسترليني لتملك غالبية الأسهم لنادي نيوكاسل يونايتد، لافتا إلى أنه يعتقد أن بن سلمان يفكر في شراء النادي.

وينقل التقرير عن صندوق الاستثمار السعودي، قوله بأنه استثمر مليارات الدولارات في أسواق العالم، ولذلك فإن تحركا نحو شراء نيوكاسل ليس بعيدا.

وأشارت “ذا صن” نقلا عن “وول ستريت جورنال” إلى أن هذه الصفقة على وشك الإتمام.

ويلفت مورغان إلى أنه تم الربط في السابق بين محمد بن سلمان وشراء حصة عائلة غليزر في نادي مانشستر يونايتد، وبأنه يملك جزءا منه، مستدركا بأنه يبدو أن مفاوضات جادة قد تمت لشراء نيوكاسل يونايتد.

وتشير الصحيفة إلى أنه يقال إن ديبيلو طرحت فكرة شراء النادي المنافس في الدوري الممتاز العام الماضي في مكاتب صندوق الاستثمار السعودي، مشيرة إلى أن شخصين على علاقة بالمفاوضات “ليست لديهما أي فكرة عن كيفية وصولها” لهذا الاجتماع رفيع المستوى.

وبحسب التقرير، فإن ديبيلو قالت للحاضرين بأن المالك الحالي مايك آشلي يريد البيع، وبأنها والمرأة الأخرى في مركز محادثات نيوكاسل، أماندا ستافلي، أرادتا أن تتوصلا إلى صفقة لأجل السعودية، مشيرا إلى أن هناك مزاعم بأن المرأتين ستؤديان دورا في إدارة المشروع مقابل أجر ونسبة من النادي.

ويحتل نيوكاسل يونايتد حاليا المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة قبل توقف مسابقة البريميرليغ بسبب تفشي فيروس كورونا.