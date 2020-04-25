أكاديمي سوداني يفضح “المتلون” محمد الهاشمي ويفاجئه بما لم يكن في حسبانه أبدا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شن الأكاديمي السوداني البارز والمفكر العربي المعروف الدكتور تاج السر عثمان، هجوما عنيفا على الصحفي والإعلامي التونسي “المتلون” محمد الهاشمي الحامدي، بعد انقلابه المفاجئ على جميع مواقفه القديمة بسبب دعم حصل عليه حديثا من السعودية على ما يبدو.

“عثمان” فضح تناقض الهاشمي الفج وانقلابه على مواقفه السابقة وعلق على إحدى تغريداته التي بدا فيها يشحت الدعم لقناته “المستقلة” ساخرا بقوله:”مشكلتك أنك لم تلتحق بالجوقة إلا في الوقت بدل الضائع لقد تأخرت يا حامدي حتى ازدحم القاع بعلاونة والشليمي والهجين أمجد طه”وتابع فاضحا تلون الإعلامي التونسي:”إلا إن كنت تفكر بالعودة للبشير – وهذا لا يحل لك إلا بعد أن ( تمدح ) شخصا غيره – فلا بأس”ليصفعه الدكتور تاج السر عثمان برد ناري على منهج “من فمك أدينك” ونشر برده تصريحات قديمة لمحمد الهاشمي بإحدى حلقاته على المستقلة يتغنى فيه بقطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ويؤكد انحيازه للدوحة ضد محاصريها.

محمد الهاشمي بدلا من الرد على الأكاديمي السوداني والاتهامات الخطيرة التي وجهها له، ترك كل هذا ونشر فيديو يهاجم فيه قطر ويزعم تناقض السياسة القطرية بينما كان من أشد الداعمين لقطر وسياساتها قبل مدة قصيرة.وعلق الأكاديمي السوداني ساخرا:”أضف إليها هذا الفيديو هل تعرف المتحدث فيه ؟ وهل كان ذا ضمير عربي ؟ مع العلم أنه تكلم بعد المقاطع التي ذكرتها”

ليعاود الهاشمي الرد مرة أخرى بعيدا عن الموضوع محاولا الهرب:”تخيلوا:مغرد يرفع شعار العروبة ثم يساند حكام #قطر المتحالفين مع #الحوثي و #ايران ضد #السعودية.. حتى من بعدما سمع قبل يومين عن اعتزام قطر زيادة استثماراتها في #ايران..هذا دون تذكيره بلقاء تميم مع رئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية في الدوحة وزيارة رئيس الموساد للدوحة قبل شهرين!”ليصفعه الأكاديمي السوداني مرة أخرى ويضعه في حرج شديد بنشره مقطعا قديما للهاشمي يقول فيه ما يناقض كلامه أعلى ويفضح تلونه حسب الطلب ومن يدفع أكثر.