حيلة مرعبة وغريبة لمعاقبة مخالفي الحجر الصحي في الهند

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
استخدمت الشرطة الهندية حيلة مرعبة لمعاقبة المواطنين الذين يخالفون أنظمة الحجر الصحي المطبقة في البلاد.
وتعتمد الحيلة على إجبار المواطنين مخالفي الحجر الصحي على الصعود إلى سيارة إسعاف تحتوي في داخلها شخص يدعي أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.
ويظهر في الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والذي عرضه موقع “reddit”، كيف يحاول عناصر الشرطة إدخال الأشخاص إلى سيارة الإسعاف الموبوءة، والتي يظهر في داخلها جسد إنسان مستلقي مصاب بفيروس كورونا المستجد.
وتظهر علامات الرعب والهلع على الأشخاص المخالفين لأنظمة الحظر عند محاولة عناصر الشرطة إدخالهم، ويحاولون الهرب من المكان، لكن الشرطة تدخلهم عنوة إلى سيارة الإسعاف.
ويقفز أحدهم من نافذة سيارة الإسعاف، في حين يحاول الآخرون الابتعاد عن الشخص المصاب في الداخل، الذي حاول بدوره الاقتراب منهم.
وبحسب الشرطة الهندية، فإن الحيلة ستذكر هؤلاء بأهمية الحجر الصحي، وخطورة الوضع الحالي الذي تمر به
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