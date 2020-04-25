تقرير جديد عن حارس الملك سلمان المقتول يثير تفاعلا واسعا في السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثارت حلقة تلفزيونية في أول يوم في شهر رمضان 2020 عن حياة الحارس الشخصي السابق للملك سلمان، عبدالعزيز الفغم ردود فعل كبيرة بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبرز مجددا اسم عبدالعزيز الفغم، الحارس السابق للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد بث برنامج على قناة “إم بي سي”، حول ماضيه وكيف لفت نظر الملوك.

واستعرض البرنامج صورا لم تر من قبل للواء في الحرس الملكي السعودي، عبدالعزيز الفغم، من طفولته وشهادات لعدد من زملاء وأساتذة بالإضافة إلى عدد من المقولات التي سمع أنه يرددها مرارا.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت في آخر سبتمبر/أيلول الماضي تفاصيل مقتل لواء في الحرس الملكي، بالإضافة إلى الجاني، وإصابة 2 مدنيين، و5 من رجال الأمن إثر إطلاق نار في مدينة جدة، غربي المملكة.