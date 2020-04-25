شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لأمير قطر، تميم بن حمد، خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، أن طهران تراقب تحركات الأمريكيين في الخليج، ولكنها لن تشرع في أي عداء أو توتر بالمنطقة.
وقال روحاني، وفقًا لما ذكره موقع الرئاسة الإيراني، اليوم السبت إن “إيران تراقب عن كثب التحركات الأمريكية في المنطقة والخليج، لكنها لن تشرع أبدًا في أي عداء أو توتر في المنطقة”.
من جهته، شدد أمير قطر على “ضرورة أن تعمل جميع الدول على منع التوترات في المنطقة”.
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني لأمير قطر: نرصد تحركات الأمريكيين بدقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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