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روحاني لأمير قطر: نرصد تحركات الأمريكيين بدقة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لأمير قطر، تميم بن حمد، خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، أن طهران تراقب تحركات الأمريكيين في الخليج، ولكنها لن تشرع في أي عداء أو توتر بالمنطقة.
وقال روحاني، وفقًا لما ذكره موقع الرئاسة الإيراني، اليوم السبت إن “إيران تراقب عن كثب التحركات الأمريكية في المنطقة والخليج، لكنها لن تشرع أبدًا في أي عداء أو توتر في المنطقة”.
من جهته، شدد أمير قطر على “ضرورة أن تعمل جميع الدول على منع التوترات في المنطقة”.

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