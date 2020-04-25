رمضان كريم.. بقلم هاشم الطيب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

$ رمضان الذي أنزل فيه القراءن الكريم هدي للناس ..

$ الصيام كما علمنا صاحب الرسالة صلي الله عليه وسلم خالصا مبتغاة رضاء الرب وهو الذي يجزينا عنه صيامه بلا من وبلا أذي ..

$ صوموا صيامكم وأعبدوا عبادتكم من أجل الفوز برضاء ملك السموات والأرض ..

$ إذا خاطبك الجاهلون بما ترضاه في عذا الشهر الكريم فقل لهم : ( سامحك الله اللهم إني صائم )..

$ بسبب هذا االفايروس اللعين ربما فقدنا الكثير من عاداتنا وممارستنا خلال هذا الشهر الكريم والتي توارثناه جد عن جد ومنها التجمع ساعة الإفطار الغني والفقير الشيوخ والشباب البرش في منتصف الشوارع يجمعنا وكل من يقدم من المفطر ما إستطاع اليه ..

$ الأماسي الرمضانية نقضيها ما بين سهر حلال وتهجد وزيارة الأرحام و . .

$ و. الشباب يرون فيه الترويح عن النفس بعد صلاة التراويح مجالا لرياضة الأجسام وبناء الأبدان فنراهم يملأون الساحات والملاعب حركة ونشاطا ! لكن هذا الفايروس حرمنا من كل المباهج والأفراح الرمضانية لا بروش تحبس. الدروب ولا ملاعب ملئية بالنشاط والحركة ولا نقول إلا ما يرضي الرب ( اللهم إننا صائمون .. )

$ أماسينا :

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كما سلف وبسبب هذا الكوفيد الذي دخل علي عباد الرحمن ما هو سوى إبتلاء وإمتحان من الحي الواحد الأحد الصمد فعلينا القبول بنفوس راضية بحكم الخالق القهار وتعالوا نطلب في قيامنا وصلواتنا أن يرفع عن أمة محمد وكل كبد رطب هذا الوباء ودعواتكم بٱذنه تعالي مستجابه . ..