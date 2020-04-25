ماجد راس في الخط يفتح النار.. بقلم معاوية عيسى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* عملا بمبدأ الراي والراي الاخر واتاحة الفرصة للجميع ليدلوا بدلوه في قضية استقالة الاخ ماجد راس نائب رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم بالخرطوم للشئون المالية والادارية بالامس قدم خالد حموري نائب السكرتير كل خفايا واسرار استقالة ماجد

* وفي مساء امس تلقيت اتصالا من الاخ ماجد واوضح بان لديه ملاحظات ورد علي ما اورده خالد في حديثه

* وكما افسحت المجال لحموري وصديق خليل هانذا اتيح الفرصة للاخ ماجد واتمني ان يكون حديثه هو الاخير لنقفل هذا الباب لنتفرغ لقضايا اخري تهم القارئ

* في بداية حديثه اكد ماجد راس بان عضو الاتحاد المعني والذي تحدث يوم امس لم يكن موجودا اصلا في الاجتماع الذي قدمت فيه استقالتي حتي لا يخلق لنفسه وبطولات

* ثانيا انا لست جاهلا حتي اطلب من الاجتماع مناقشة الاستقالة في نفس الوقت الذي تقدمت بها لانها لم تكن مدرجة في جدول اعمال الاجتماع

* وعندما علم هو باستقالتي قاد لوبي داخل المجلس ضدي واجري اتصالات مع جميع اعضاء المجلس وحرضهم علي قبول الاستقالة وهذا الحديث نقله لي اخوة كرام

* هو تحدث عن تحملهم المسئولية وفي مرات يضطرون للدفع من جيوبهم لتسيير العمل كما قال وانا بدوري اساله هل كنت تدفع من جيبك ام جيبي وهل نسيت عند ما كنت تاتيني في مكتبي وتطلب مني حل المشاكل التي يمر بها الاتحاد وتقول لي غيرك من عندنا زول والجميع يعلم مكتبي الذي ظل مفتوحا الاتحاد ولجميع الاخوة الرياضيين والاندية

* هل تتذكر عندما كنت تأتيني في مكتبي تطلب الدعم لنادي المهدية مع احترامي وتقديري لنادي المهدية العريق اسال وليد والمدرب احمد سالم الذي دربني في نادي الرابطة ام درمان عندما كنت لاعبا في السابق

* علي صعيد اخر قال ماجد انه دخل الاتحاد في الدورة السابقة وكان عضوا وفي الانتخابات الاخيرة انتخب نائبا للرئيس للشئون المالية اما ممثل الدرجة الثانية فكل همه ان يكون عضوا في المجلس فقط وليس لديه طموح ان يرتقي الي اي موقع قيادي لانه ليس لديه ما يقدمه ويقتصر دوره في التقاط الصور وتوزيعها في القرويات وكان اخرها مع محمد عثمان النمير الذي دعم الاتحاد بمليار جنيه

* الجميع سوف يستغرب علي ردي عليك لأنني لا أتحدث كثيرا خاصة مع أمثالك لكن للصبر حدود خاصة مع عضو يريد أن يتمدد بدون إمكانيات فكرية ومادية

* اما انا تكفيني محبة الناس وافتخر ان اكون امين مال اكبر اتحاد محلي في السودان اما انت ياعضو طموحك ان تكون مساعد سكرتير فقط لكن للاسف لم يتحقق هذا الطموح الهزيل

* وتسأل ماجد لماذا لم يتحدث اي شخص اخر في الاتحاد ليرد علي صديق خليل الذي تحدث عن حال الاتحاد رغم اني لم اعرفه اذا لم يكن راس السوط قد وصله وقال نرجو ان يعرفنا العضو بمكان شركته او موقع عمله حتي نرسل له مدير العلاقات العامة لمكتنبا لتوقيع توأمة معه

* وشكر ماجد جميع اعضاء المجلس وقيادته والاندية التي انتخبته واكد انه لا يرغب في العمل مجددا في اتحاد الخرطوم طالما هذا العضو موجودا وهو السبب الرئيسي في تقديم استقالتي

* واشار الي انه لم يكن يريد الخوض في هذه القضية لكنه اضطر لذلك لان عضو الاتحاد لم يورد كل الحقائق وحتي يقف الجميع علي اسباب استقالته

* وفي ختام حديثه شكر ماجد راس كل الذين ظلوا يتواصلون معي وافتقدوه في الاتحاد وخص بالشكر صديق خليل الذي قال انه انصفه رغم عدم معرفته به

* واقول لك اخيرا لا تتطاول علي قادتك في الاتحاد مع العلم انك اكبر منا سنا لأنك ولدت لتكون عضوا وسوف ينتهي بك المقام عضوا

* واريد منك ان تجلس مع الجمهور في المدرجات لتعرف قدر نفسك

اتجاهات اخيرة

* غدا سنتحدث عن المركز الاعلامي لاتحاد الخرطوم ولماذا تعطل هذا المشروع الكبير

* كمان توقعنا فقد اوقعت لجنة فض النزاعات بالفيفا غرامة علي نادي الهلال بمبلغ يفوق المائتي الف دولار في حق الاعبين بن فرج وبلعويد

* هذا المبلغ الكبير لو كان دفعه الكاردينال في الاعبين كبار لهم قيمة ووزن لافادوا الهلال ولما تحسر عليهم لكن للاسف ظل الرجل لا يستفيد من اخطائه ويقع ضحية للسماسر في كل مرة

* ثقة الكاردينال في المقربين منه هي التي اضاعت عليه هذه الالاف الكبيرة من الدولارات خاصة السمسار المحتال المتواجد في الامارات

* امام الهلال فرصة لتقديم دفوعاته ولكن حسب ما جاء علي لسان امين عام المجلس فان الاعبين محل النزاع لم يتسلما حقوقهما

* ننصح رئيس الهلال ان يقفل موضوع الاعبين الاجانب بالضبة والمفتاح