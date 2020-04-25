إغلاق حوالي 600 مخبزا بالخرطوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أجمع عدد من اصحاب المخابز اليوم على أن انعدام الدقيق انعكس على اغلاق عدد كبير من المخابز بالخرطوم.

وقال صاحب مخبز ببحري آدم الدومة لـ(السوداني)،إن استلام المحليات توزيع الدقيق انعكس سلبا علي المخابز .مشيرا إلى أن المحليات لبست لها القدرة والمعرفة الكافية في كيفية توزيع

الدقيق مثل الوكلاء.

من جهته قال صاحب مخبز عبدالهادي دارقيل إن 90% من المخابز عليها التزامات إيجار وعمال، و أضاف خلال الفترات السابق كان يوزع الدقيق للمخابز من الشرطة مباشر ةبالنسبة للمخابز الكبرى وأي مخبز يملك ملفه الضريبي يستلم حصة الدقيق ولكن تدخل الوكلاء وسوء التوزيع عرقل عمل عدد من المخابز

وقال إن وزارة الصناعة حولت توزيع،الدقيق،من الوكلاء للمحليات التي فشلت في المهمة ما ادي لعودة الوزارة لنظام الوكلاء وحذر من ان استمرت. أزمة الدقيق،ستؤديء لإغلاق، بقية المخابز .