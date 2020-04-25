إطلاق سراح المعلم المتهم في تسريب امتحان الكيمياء في الشهادة السودانية….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اطلقت السلطات المختصة سراح المعلم المتهم بتسريب امتحان الشهادة السودانية مادة الكيمياء. واستقبلت الثورة الحارة ١٥ جبرونا في احتفال بهيج المعلم عمر عبدالله الذي اطلق سراحه ضمن العفو العام الذي شمل نزلاء سجن كوبر فيما يتعلق بالحق العام. وكان الرجل قد اصدرت المحكمة فى مواجهته حكما بالسجن عدة سنوات والغرامة ١٥ مليار ووجد قرار اطلاق سراحه استحسان وسط سكان الحي. المادة السابقة الأسلوب الأنيس في مخاطبة الوزير عمر مانيس.. بقلم حسين خوجلي المقالة القادمة زيادة الرواتب تقود الحكومة إلى فخ طباعة العملة!…

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