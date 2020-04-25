مجلس الصحوة الثوري: موسى هلال لا يزال رهن الإعتقال

التاريخ: 25-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة قال مجلس الصحوة الثوري إن قادته ومنسوبيه لا زالوا رهن الإعتقال على رأسهم الشيخ موسى هلال عبدالله. Advertisements و أكد المجلس في بيان له السبت، بحسب صحيفة السودانى انه يثمن ويدعم الجهود الرسمية والشعبية المبذولة حالياً تجاه إطلاق سراحهم، مشيراً الى أنه سيصدر بيان مُفصل للرأي العام حول تداعيات قضية الشيخ موسى هلال ورفاقه لاحقا الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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