البعثة الأممية الجديدة تصل البلاد

اعلنت نائبة الممثل الدائم لامريكا بالأمم المتحدة شيريث نورمان شاليه، عن ان البعثة الأممية الجديدة للسودان ستصل في مايو المقبل وقالت في جلسة إحاطة لمجلس الأمن الدولي عقدت امس الجمعة، حول بعثة اليوناميد المشتركة في دارفور، شيريث لازال القلق قائما لاستمرار انعدام الأمن في دارفور، بالإضافة إلى وقوع انتهاكات جنسية واسع الانتشار واشارت شيريث الي ادانة بلادها لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الشهر الماضي في الخرطوم.

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وأوضحت بحسب صحيفة السودانى أن البعثة الجديدة التي تصل الخرطوم في مايو مهمتها دعم رئيس الوزراء وحكومته المدنية وقالت شيريث إن الدعم سيشمل السلام، الإصلاح الدستوري، الانتخابات وإجراء التعداد السكاني.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)