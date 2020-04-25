منع الإفطارات الجماعية وصلاة التراويح

أعلنت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عواطف عثمان النور، عن إنشاء ثلاث نيابات متخصصة لتنفيذ أوامر الطوارئ الصحية المتعلقة بكسر حظر التجوال المفروض للحد من انتشار جائحة “كورونا”.

و وجهت اللجنة في اجتماع طارئ بحضور مدير شرطة المحلية العميد إبراهيم بشارة وأعضاء اللجنة، بحظر جميع التجمعات خلال شهر رمضان ومنع الافطارات الجماعية وإيقاف صلاة التر٧اويح وصلاة الجماعة والجمعة وتعميم منشور بذلك لائمة المساجد وفقاً للقرارات الواردة من اللجنة العليا للطوارئ الصحية.

وكشفت اللجنة عن تنامي حالات انتهاك حظر التجوال من قبل بعض المواطنين الأمر الذي يفاقم من حدة انتشار الوباء.

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وطالبت جميع جهات الاختصاص من القوات النظامية والقانونية والعدلية بالتشديد في ضبط المتفلتين والممانعين لقرارات حظر التجول وتقديمهم لمحاكمات فورية حسب أوامر الطوارئ السارية.

وكشفت اللجنة بحسب صحيفة السودانى عن استقرار الإمداد الكهربائي والمائي خلال شهر رمضان، بجانب الاطلاع على تقديم الدعم للأسر المتعففة والفقيرة وتنفيذ برامج الرعاية للمتشردين والمتسولين بالتنسيق مع وزارة التنمية الإجتماعية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )