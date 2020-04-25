الدعم السريع تلقي القبض على (22) شخصاً ينتحلون صفتها

التاريخ: 25-أبريل-2020
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تمكنت إستخبارات قوات الدعم السريع من إلقاء القبض على (22) شخصاً ينتحلون صفة قوات الدعم السريع للحصول على وقود وتنظيم الصفوف في الطلمبات مقابل عائد مادي إضافة الى تنفيذ أنشطة إجرامية أخرى.
وأوضح العميد الركن جمال جمعة آدم، الناطق الرسمي بإسم قوات الدعم السريع، في بيان صحفي بحسب صحيفة اليوم التالى أن استخبارات قوات الدعم السريع في خلال يومين فقط تمكنت من إلقاء القبض على (22) شخصاً ينتحلون صفتها، أحدهم ينتحل صفة ضابط برتبة ملازم أول، مؤكداً أن المجموعة نفذت العديد من الأنشطة الإجرامية والانتهازية للحصول على كميات من الوقود وتخزينها ومن ثم بيعها، مستقلين سيارات (بكاسي دبل كاب) إضافة إلى تنفيذ عمليات نهب وإبتزاز للمواطنين خلال الفترات المسائية.
وكشف جمعه أن استخبارات قوات الدعم السريع تمكنت من ضبط أشخاص في طلمبة بشائر بالكلاكلة والنيل بالشجرة ينتحلون صفة الدعم السريع للحصول على كميات من الوقود ومجموعة أخرى في كبري الحلفاية تمارس نهب وابتزاز المواطنين.
وقال إن مواطنين من شباب حي الشجرة بالخرطوم قاموا بالتبليغ لإستخبارات قوات الدعم السريع بأن هناك أشخاصاً ينتحلون صفة القوات ويعملون في تنظيم الصفوف بالطلمبات ويتقاضون عائداً مادياً مقابل خدمة المواطنين.
وقطع جمعة أن جميع منسوبي قوات الدعم السريع ملتزمون بأخذ حصصهم من الوقود عبر الأنظمة المعمول بها في الطلمبات المختلفة بالصفوف المخصصة للقوات النظامية أو من طلمبات الإمداد الخاصة بالدعم السريع.
وشدد جمعة بقطع الطريق أمام كل من يعمل على تشويه صورة قوات الدعم السريع والطعن في مهنيتها وأمانتها، لافتاً إلى أنه سيتم فتح بلاغات في مواجهة المتهمين في النيابات المختصصة حتى ينالوا عقابهم ويكونوا عظة للآخرين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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