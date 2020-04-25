ارتفاع كبير للاسعار فى اسواق ولاية النيل الأبيض

تشهد أسواق السلع الاستهلاكية إرتفاعا كبيراً فى أسواق مدن ولاية النيل الأبيض فى ظل إجراءات حكومة ولاية النيل الأبيض بقفل الأسواق وزيادة ساعات حظر التجوال لمجابهة جائحة كورونا و بداية شهر رمضان المعظم.

وللتعرف على مايدور فى اسواق الولاية، قامت وكالة سونا، بجولة فى سوق كوستى وربك وكشفت عن وجود ارتفاع كبير فى أسعار المواد الإستهلاكية والخضروات.

وقال المواطن محمد الطيب على حامد ” للأسف مع دخول شهر رمضان الكريم إرتفعت أسعار كل السلع وأن الأسواق ليس لها ضابط والكل يبيع على هواه دون رقابة من الجهات المختصة والتى يجب عليها تفعيل القوانيين لوقف تصاعد الأسعار المستمر”.

واضاف بانه أتى لشراء سكر رمضان الذي وصل سعر الجوال 50 كيلو أربعة ألف جنيه وكان قبل أيام قليلة بثلاثة الف وسبعمائة جنيه .

وفي سوق الخضر والفاكهة شكى المواطن عبدالله آدم عبدالله من ارتفاع الأسعار قائلا :” أقبل علينا الشهر الفضيل من المفترص أن تنخفض أسعار الخضار للشرائح الضعيفة، فلا يعقل ان تكون اقل قيمة للسلطة خمسين جنيه وكوم المنقة الصغير مائة جنيه” ، مشيراً الى إرتفاع مختلف أنواع الخضروات التى يتم إستهلاكها يوميا مثل البطاطس والاسود والكوسا والفلفلية.

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واشار الى ان عدد من مواطنى الولاية طالب حكومة الولاية بالتدخل السريع والفورى لوقف جحيم إرتفاع الأسعار ليكون الشهر الفضيل يسراً على المواطن وخاصة ذوى الدخل المحدود .

وقال فضل مبارك أحمد من مدينة قلى ” يجب على الدولة ان تتخذ التدابير اللازمة لإعادة الأمور الى نصابها وفى اسرع وقت ولابد من وضع القوانيين وتفعيلها لضبط الأسواق والتسهيل على المواطن للحصول على إحتياجاته اليومية بكل سهولة ويسر وبأسعار معقولة وخاصة أن المواطن عانى كثيراً خلال الأيام الماضية ووضع إعتبار لشهر رمضان المعظم .

وأكد التجار الذين تم إستطلاعهم بان جميع السلع متوفرة ولا توجد فجوة فى أى سلعة من السلع التى يحتاجها المواطن، وقالوا أنهم كتجار يعملون على التخفيف على المواطن ، وعزو إرتفاع الأسعار فى هذه الأيام لإرتفاع أسعار الترحيل والنقل وعدم توفر المواد البترولية.

الخرطوم: (وكالة الانباء السودانية)