ورشة تدريبية بمركز العزل لمكافحة العدوى للعاملين بالنيل اللأزرق

نظمت وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية النيل الأزرق ورشة تدريبية للعاملين بمركز العزل حول مكافحة العدوى اليوم وذلك بقاعة اتحاد الصيدلة بالدمازين ولمدة يوم واحد . و قالت دكتور أحلام ناصر منسق التدريب بلجنة المعالجة القياسية لغرفة الطوارئ الصحية في تصريح بحسب سونا: أن الورشة استهدفت عمال النظافة والتطهير لدورهم المهم في مركز العزل بدعم من وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية. وتهدف الورشة لتدريب وتأهيل عمال النظافة على مكافحة العدوى وضمان تطبيق اجراءات النظافة والتخلص السليم من الفضلات داخل عنبر العزل بالطريقة القياسية، اضافة الى ضمان منع انتشار الفايروس للعاملين بالبيئة المحيطة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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