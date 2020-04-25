أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم السبت الموافق25ابريل2020 م

الخليج 365 : اسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم السبت الموافق25ابريل2020 م في السوق السوداء العملة سعر الصرف دولار امريكي 110 جنيه ريال سعودي 29.30 جنيه درهم اماراتي 31.00 جنيها سعر الدولار الرسمي 55.0000 جنيه اليورو 122 جنيه الجنيه الاسترليني 139 جنيه ريال قطري 30.00 جنيه الجنيه المصري 7.00 جنيه

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