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وزير الاعلام يعلن عن إنتاج كمامات من القطن السوداني تستخدم لأكثر من مرة

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شهاب محمد - الخرطوم - أعلن وزير الإعلام السوداني الناطق باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، مساء الجمعة عن إنتاج منظومة الصناعات الدفاعية لكمامات من القطن السوداني تستخدم لأكثر من مرة في إطار مواجهة (كوفيد-19).

وقال فيصل صالح :” ان المنظومة أنتجت ايضًا ممرا للتعقيم وسلمت وزارة الصحة سيارات إسعاف بأحجام مختلفة وطائرات درون للمراقبة ونقل العينات من كل انحاء البلاد لفحص المشتبهين بالإصابة بالفيروس.”

وأشار إلى بدء المنظومة التي تتبع للجيش السوداني في عملية تصنيع الملابس الواقية للكوادر الطبية وأجهزة تنفس اصطناعي.

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