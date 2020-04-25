فالفيردي: ميسي يمتلك رؤية فنية أفضل من المدربين

الخليج 365 :

أكد إرنيستو فالفيردي المدير الفني السابق لفريق برشلونة، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البلوجرانا، يمتلك رؤية فنية أفضل من بعض المدربين. وقال فالفيردي في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية” : “حين تكن مدربا لفريق، تفكر دائما من على خط التماس في الحل الأفضل داخل الملعب، ورغم أن الرؤية تكون أفضل من خارج الملعب، إلا أن ميسي يرى الأمور من داخل الملعب بشكل أفضل منك”. وتابع: “تدريب ميسي هو أمر لا يمكن مقارنته بأي شيء، إنه يقوم بأشياء مذهلة”. وكان برشلونة أقال فالفيردي منتصف شهر يناير الماضي، عقب وداع كأس السوبر الإسباني على يد أتلتيكو مدريد، وعين كيكي سيتين خلفا له. يذكر أن الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا (الإنجليزي – الإسباني – الإيطالي- الألماني – الفرنسي، متوقفة حاليا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.