الحكومة توفر مناخا خصبا للتعبئة ضدها

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كثيرون دعوا الى الصبر على الحكومة واعطائها فرصة حتى تستطيع اصلاح الاوضاع والتغلب على الظروف المعيشية

الصعبة خاصة وإنها قد ورثت نظاما مهترئا فى كل شيئ ، وجاءت على اعقاب نظام قضى على كل شيئ ، ولم يكن همه الاصلاح ولاخدمة ابناء وطنه ، وقد علم القاصى والدانى حجم الفساد الذى كان سائدا ، ومستوى الانهيار الذى وصلت إليه البلد فى ظل سرقة منتظمة وممنهجة الهدف منها الغنى اللحظى ولو ادى ذلك لافقار الخزينة العامة فهى ليست من اولوياتهم .

وفى ظل هذا التدهور المريع فى كل شيئ فإن الناس حتما لن ينسوا ان المعاناة التى يعيشونها الان اضعفت التيار المناصر للحكومة واوجدت سبيلا واسعا لكل من يسعى لاستغلال الظروف الضاغطة وتوظيفها سياسيا لخدمة اجندة تسهم فى أضعاف الحكومة والتظاهر ضدها والدعوة الى اظهارها بمظهر الفاشل الذى لم يتمكن من القيام بما يجب عليه ، وما التظاهرات التى جرت مؤخرا هنا وهناك إلا تعبيرا عن توظيف سياسى لازمة المعاش وانعدام الضروريات وصعوبة الحصول عليها ، ومع ان كثيرا من المحتجين قد خرجوا ضد الغلاء وتدهور الاوضاع الاقتصادية ولا شان لهم بالسياسة ولاعلاقة لهم بمعارضى الحكومة والداعين لاسقاطها فإن مما لاشك فيه ان المناخ الحالى هو الانسب لمعارضى الحكومة لممارسة التعبئة ضدها والعمل على اظهار مكامن الضعف فيها ، ومن المعروف ان هذه الحكومة هى التى تعين معارضيها بتوفير الجو الملائم لهم للعمل ضدها وتهيئ لهم أفضل الفرص لذلك ، وهى لفشلها المستمر تقدم لهم اسباب انتقادها على طبق من ذهب .