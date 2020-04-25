أردوغان يبحث هاتفيا مع أمير قطر التعاون المشترك للقضاء على كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، سبل التعاون المشترك في القضاء على فيروس كورونا المستجد بالإضافة للعديد من القضايا الثنائية والإقليمية.

وفي تغريدة نشرها حساب وكالة “الأناضول” بموقع “تويتر”، أكد فيها أن أردوغان بحث مع أمير قطر هاتفيا التعاون في مكافحة كورونا وقضايا ثنائية وإقليمية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم الجمعة، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19” زادت 3122 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية وأن 109 آشخاص توفوا مما يرفع عدد الوفيات إلى 2600.

أما في قطر فقد أكدت وزارة الصحة القطرية أن مجموع الإصابات ارتفع لغاية يوم أمس إلى 7764 حالة، شفي منهم 750 حالة فيما توفي 10.