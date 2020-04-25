شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نشرت الإعلامية السودانية الشهيرة آلاء المبارك “لوشي” معجبيها ومتابعيها على حسابها المتابع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بصور جديدة وجدت اهتمام متابعيها ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وذلك قبل ساعات من بداية شهر رمضان المعظم. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أثارت لوشي الجدل بإقدامها على قص شعرها ونشر صور الشعر بعد أن تخلصت منه وكذلك صورها وهي بالنيو لوك الجديد. وكتبت لوشي على التدوينة التي حظيت بمتابعات فائقة (حرري عنقكِ.. فأنتِ بحاجة للتغيير عزيزتي). المذيعة الملقبة بحسناء الإعلام السوداني غيرت من شكلها تماماً وذلك بعد ظهورها في الصور الحديثة التي قامت بنشرها وتفاعل معها أكثر من 12 ألف شخص قاموا بوضع تفاعلاتهم على التدوينة وذلك خلاف الذين أبدوا رائهم في النيو لوك الجديد حيث تجاوز عدد المعلقين الألف معلق. المادة السابقة الرئيس الإيراني: إطلاق قمر “نور” إلى الفضاء إنجاز وطني ثمين المقالة القادمة أردوغان يبحث هاتفيا مع أمير قطر التعاون المشترك للقضاء على أردوغان يبحث هاتفيا مع أمير قطر التعاون المشترك للقضاء على كورونا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تحت أنظار أكثر من 12 ألف متابع..الحسناء لوشي تستقبل رمضان بقص شعرها وتغير شكلها بالكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.