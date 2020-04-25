الرئيس الإيراني: إطلاق قمر “نور” إلى الفضاء إنجاز وطني ثمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الجمعة، تشديد الاهتمام بتطوير قطاع الفضاء بعد نجاح تجربة إطلاق القمر الصناعي (نور)، واعتبرها إنجازا وطنيا.
وقال روحاني: “نجاح إطلاق القمر دليل على أن تعزيز القطاع الفضائي في إيران، يعتبر وبشكل خاص لدى القوات المسلحة، خطوة دقيقة ومؤثرة”.
وأضاف أنه “ينبغي على قواتنا المسلحة، الاهتمام أكثر من أي وقت مضى بتعزيز وتطوير القطاع الفضائي”.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، الأربعاء الفائت، إطلاق أول قمر صناعي عسكري إلى الفضاء بنجاح. وقال الحرس الثوري، إنه تم إطلاق القمر “نور 1” باستخدام الصاروخ الحامل “قاصد” على مرحلتين، مشيرا إلى استقرار القمر في المدار على مسافة 425 كم من سطح الأرض.
وأوضح الرئيس الإيراني أن الحكومة وإلى جانب جهودها في مكافحة انتشار فيروس كورونا، لن تتخلى عن تطوير الإنتاج وإيجاد الأرضية لتوفير فرص العمل، رغم الصعوبات التي تواجهها النشاطات الاقتصادية هذا العام.
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