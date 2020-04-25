اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻟﺠﻨﺔ ازاﻟﺔ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ باﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻠﻒ ﻓﺴﺎد اﻟﺒﺘﺮول

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب القيادي ﺑﺎﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻛﻤﺎﻝ ﻛــﺮﺍﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺑﻜﺸﻒ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﺑﺎﻥ ﺗﻮﻟﻲ ﻋﻮﺽ ﺍﻟﺠﺎﺯ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ،ﻭﻗﻄﻊ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻳﻌﺪ ﻣﻦﺍﻛﺒﺮ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ ، ﻭﺷـﺪﺩ ﻋﻠﻰﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻨﺤﻪ ﺍﻻﻭﻟﻮﻳﺔ. وطالب كرار في حديثه لصحيفة ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻘﺪﻳﻢﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻮﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﺧﺬﺍﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﻐﻴﺮ ﻭﺟﻪ ﺣﻖﻟﻠﻘﻀﺎء، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻘﺒﺾﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻝ . ﻭﺷــﺪﺩ ﻛــﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺿــﺮﺭﻭﺓ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻳﺴﺘﺮﺩ ﻭﻳﻮﺩﻉ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻮﻅﻴﻒ ﻛﻞ ﻫﺬﻩﺍﻷﺻـﻮﻝ ﻭﺍﻻﻣــﻮﺍﻝ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔﺍﻟﻌﺎﻣﺔ . ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﻛﻤﺎﻝ ﺃﻥ ﻣﺎﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡﻭﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ، ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﻦﺻﻤﻴﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻟﺠﻬﺔﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰﻛﻞ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ، ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﺮﻳﺪ ﺭﻣـﻮﺯﻩ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻻﻣـﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ،ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺗﺠﺮﻳﺪﻫﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﺪﻳﻼﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽﺍﻥ ﻳﻘﺪﻣﻮﺍ ﺍﻟﻴﻬﺎ.

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