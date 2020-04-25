العدو الصهيوني يستغل كورونا لتهويد القدس .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

مع الوضع الاستثنائى الذى يمر به كل العالم لمجابهة جائحة كورونا وعدم الانشغال بأى امر آخر غير هذا الطارئ فان بعض الحكومات تسعى جاهدة لاستغلال الظروف الغير طبيعية السائدة الان لتحقيق بعض المكاسب هنا وهناك ، وعادة ماتكون هذه المكاسب التى يسعى الذين يستغلون الظرف الاستثنائى عادة ماتكون مكاسب غير مشروعة ، فكيف ان كانت هذه الجهة المستغلة لظرف الوباء هى حكومة العدو الصهيونى الغاصب ؟ حتما ان كل خطوة تسعى اليها هذه العصابة المجرمة هى خطوة مرفوضة ، فكيان الاحتلال أصلا لاشرعية له ، وهو السارق لحقوق الاخرين ، القاتل للابرياء ، الغاصب للأرض ، وعليه فلا حق له فى أى شيئ بهذه الأرض ، ولا مكان له بين هذا الشعب صاحب الأرض ، ونعرف ان الشعب الفلسطينى المظلوم هو صاحب الحق ولن تستطيع الخطوات التى يقدم عليها المجرمون الصهاينة ان تلغى حق هذا الشعب المظلوم أو طمس حقيقته .

وكما دأب الاحتلال فقد سعى بجد الى استغلال ظروف انشغال الناس بمواجهة كورونا وذلك لتحقيق بعض المكاسب على الأرض فقد قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال ألقت قنابل الغاز والصوت وأطلقت أعيرة معدنية مغلفة بالمطاط صوب الشبان وفي شوارع بعض البلدات بالضفة الغربية ،

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال استخدمت آلة قص الحديد لقص يافطات في عدد من المناطق ، وانها ظلت تواصل اعتداءاتها بحق الفلسطينيين لفرض مزيدٍ من السيطرة على القدس والضفة المحتلتين بينما تتنصل من دورها وواجباتها – سيما الصحية منها في ظل كورونا – تجاههم، وتعتدي عليهم لتنفيذ مخططاتها التهويدية والعنصرية في المدينة.

ان الشعب الفلسطينى مطالب بضرورة التصدى لجرائم الاحتلال ومنعه من تثييت أى حقائق جديدة على الأرض مستغلا انشغال العالم بجائحة كورونا.