شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم يوم الجمعة إلغاء الموسم الحالي من مسابقة الدوري دون تحديد البطل أو الفرق الهابطة، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”. وأصبح الدوري الهولندي أول دوري من البطولات الأوروبية الكبرى يلغى خلال فترة التوقف الحالية، ولن يتم تتويج أياكس المتصدر بفارق الأهداف عن ملاحقه ألكمار (56 نقطة لكل فريق) بلقب البطولة، كما أن أندية فورتونا سيتارد وأدو دين هاغ ووالويك لن تهبط إلى الدرجة الدنيا، بينما لن يتم تصعيد أياً من الفرق المتصدرة في القسم الثاني من المسابقة. المادة السابقة معالجة مؤقتة لازمة الغاز تلقى القبول المقالة القادمة العدو الصهيوني يستغل كورونا لتهويد القدس .. بقلم محمد عبد الله

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء الدوري الهولندي دون تحديد البطل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.