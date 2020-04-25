معالجة مؤقتة لازمة الغاز تلقى القبول

خاص الخليج 365:

من ضمن الازمات الطاحنة التى يعيشها البلد وتلقى باثارها السالبة علي الجميع أزمة الغاز التى عانى منها المواطنون كثيرا ووصلت الأسعار الى أرقام فلكية غير مسبوقة ، هذا فى العاصمة ومكان اتقاد جذوة الاحتجاجات واسقاط أعتى الحكومات ، اما فى الولايات حيث المواطن المسكين المغلوب على امره فحدث ولا حرج ، ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم.

وفى الأيام الماضية تم الحديث عن معالجة للازمة وحل الضائقة عبر توزيع الغاز مباشرة للمواطنين فى الميادين العامة وبسعر 140 جنيه للاسطوانة ، وقيل إن مناديب من وزارة الطاقة سيكونون حضورا فى كل ساحة ، وسيتم التوزيع باشرافهم المباشر ، واستبشر الناس خيرا وظنوا ان الازمة فى طريقها للحل لكن تبخرت امالهم وعانوا اكثر من السابق اذ اجتمع عليهم انعدام السلعة مع قضاء ساعات طويلة من الليل والنهار فى الميادين العامة فى طوابير طويلة جدا دون الحصول على مبتغاهم مما زاد من ضجرهم وحنقهم على الحكومة .

وفى الموقع الإلكتروني لصحيفة الانتباهة نقرأ الخبر التالى عن هذا الموضوع :

أصدرت وزارة الطاقة والتعدين موجهات بمضاعفة الكميات وإلزام الشركات بتعبئة كل أشكال الأسطوانات دون تقييد أي شركة بأسطوانتها لتغطية حاجة المواطن في شهر رمضان المعظم . ووزعت الوزارة أكتر من (42) ألف اسطوانة خلال ثلاثة أيام بالميادين بإشراف مباشر من لجان الخدمات والتغيير بالمحليات والأحياء. وبعد الملابسات التي صاحبت التجربة بتأخير عربات النقل والأسطوانات بالميادين، قامت لجان الخدمات والتغيير بحصر واستلام أسطوانات المواطنين والذهاب بها إلى المستودعات وتمت تعبئتها مباشرة وسوف تستمر هذه الآلية إلى حين انتهاء فترة الطوارئ.

كما سمحت لوكلاء الغاز بالتوزيع بالتنسيق التام والإشراف مع لجان الخدمات والتغيير بالأحياء بواقع (200) جنيها للأسطوانة إلى حين انتهاء فترة الطوارئ وتغطية شهر رمضان وبعدها يتم وضع طريقة مثلى ومحكمة لتوزيع الغاز إلى المواطن.

انتهى الخبر .

ان هذا الكلام لو صح وامكن تنفيذه فانه بلا شك يمثل حلا مقبولا عند الناس وليت الحكومة تصدق فيه.