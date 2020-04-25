البرهان يتهم أحزابا سياسية بتشكيل خلايا في الجيش السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهم رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، الجمعة، أحزابا سياسية بتشكيل خلايا داخل المنظومة العسكرية بالبلاد.

وجاء ذلك في فيديو ترويجي لمقابلة أجراها البرهان مع التلفزيون السوداني الرسمي، بثه مجلس السيادة عبر موقعه، فيما يبث الحوار كاملا مساء السبت.

وردا على سؤال حول ما يثار بشأن محاولات تغلغل أحزاب وتنظيمات سياسية في المنظومات الأمنية والمؤسسة العسكرية، قال البرهان: “بعض الجهات (لم يسمها) تحاول أن تتصل وتتواصل مع بعض منسوبي المؤسسات العسكرية”.

وتابع: “نلاحظ أن هناك خلايا لبعض الأحزاب في الجيش، وكل الانقلابات التي جرت بالسودان لم تقم بها القوات المسلحة من تلقاء نفسها”.